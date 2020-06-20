Köln 1-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattına yakın olan Köln evinde Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Karşılarşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.
Bundesliga'da 33. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. Bugün 16:30'da tam 9 maç oynandı. Bu maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Köln ile Eintracht Frankfurt arasında oynandı. Karşılarşma 1-1 berabere bitti.
Köln'ün golünü 45. dakikada penaltıdan Florian Kainz kaydederken, Eintracht Frankfurt'un golünü ise 72. dakikada Bas Dost attı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 18:26
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