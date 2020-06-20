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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için kıyasıya bir rekabet yaşanan Almanya Bundesliga'da 33. hafta , evinde ligin orta sıralarında yer alan ile karşılaşacak. Maçtan önce futbolseverler Bundesliga ve maç hakkında araştırma yapıyor. Peki, Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Ancak ligde heyecan hala sürüyor. Düşme potası, Şampiyonlar Ligi potası ve Avrupa Ligi potası için yarışan takımlar kalan haftalarda krtik maçlara çıkacak. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. Hoffenheim Avrupa Ligi için Freiburg ve Wolfsburg ile yarışıyor.

HOFFENHEIM-UNİON BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Union Berlin maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.

  1. 20.06.2020
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