Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için kıyasıya bir rekabet yaşanan Almanya Bundesliga'da 33. hafta Hoffenheim, evinde ligin orta sıralarında yer alan Union Berlin ile karşılaşacak. Maçtan önce futbolseverler Bundesliga ve maç hakkında araştırma yapıyor. Peki, Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Ancak ligde heyecan hala sürüyor. Düşme potası, Şampiyonlar Ligi potası ve Avrupa Ligi potası için yarışan takımlar kalan haftalarda krtik maçlara çıkacak. Bu maçlardan biri de Hoffenheim ile Union Berlin arasında oynanacak. Hoffenheim Avrupa Ligi için Freiburg ve Wolfsburg ile yarışıyor.
HOFFENHEIM-UNİON BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hoffenheim-Union Berlin maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.
- 20.06.2020
- Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Yukatel Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü...
- Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...
- Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Kruse’nin ardından domino etkisi
- Her hareketi olay! Emre Belözoğlu'ndan sonra Volkan Demirel...
- Beşiktaş ve Galatasaray'dan golcü atağı! Takımı ondan vazgeçti ve...
- Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.