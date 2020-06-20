Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 33. haftasında 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veren Bayer Leverkusen, orta sıralardaki Hertha Berlin'e konuk oluyor. Yoluna dolu dizgin devam eden ve maçı kazanırsa son haftaya 4. sıradan giriş yapacak olan Leverkusen, eğer kaybederse son haftaya 5. sıradan giriş yapabilir. Peki, Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'da günün en kritik maçlarından biri Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak. Bayer Leverkusen mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Deplasmanda Hertha Berlin'i geçmeleri halinde Şampiyonlar Ligi için büyük avantaj kazanacaklar. Leverkusen, Hertha Berlin'e puan kaybetmesi halinde gelecek haftaya 5. sıradan giriş yaparak Şampiyonlar Ligi şansını zora sokacak. Hertha Berlin maça 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Bayer Lerverkusen'de Sven Bender, Lars Bender ve Bellarabi'nin durumu henüz belli değil.
HERTHA BERLIN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.
- 20.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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