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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu!

2-0 | MAÇ SONUCU

Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya 'nın 33. haftasında , Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu 'e 2-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini zora soktu.

Almanya 'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Sadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hertha, 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller ise 22. dakikada Cunha ve 54. dakikada Lukebakio'dan geldi.

Bu skorun ardından Hertha Berlin puanını 41'e yükseltirken, Bayer Leverkusen 60 puanda kaldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 18:48
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