Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Hertha Berlin'e 2-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini zora soktu.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Sadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hertha, 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller ise 22. dakikada Cunha ve 54. dakikada Lukebakio'dan geldi.
Bu skorun ardından Hertha Berlin puanını 41'e yükseltirken, Bayer Leverkusen 60 puanda kaldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 18:48
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