Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da bitime 2 hafta kaldı. Kalan bu süre içerisinde en iyi performansı göstererek ligde kalmaya çalışacak olan Fortuna Düsseldorf sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Kaan Ayhan'ın ilk 11'de başlaması beklenen maç öncesi sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 32. haftasını 29 puanla kapatan Düsseldorf, 35 puanlı rakibi Augsbur'u evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın önemi Fortuna Düsseldorf için oldukça büyük. Ligde kalmak için mücadele verecek olan Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın da ilk 11 başlaması bekleniyor.
FORTUNA DÜSSELDORF-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.
- 20.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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