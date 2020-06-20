Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da bitime 2 hafta kaldı. Kalan bu süre içerisinde en iyi performansı göstererek ligde kalmaya çalışacak olan sahasında 'u ağırlıyor. 'ın ilk 11'de başlaması beklenen maç öncesi sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 32. haftasını 29 puanla kapatan Düsseldorf, 35 puanlı rakibi Augsbur'u evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın önemi için oldukça büyük. Ligde kalmak için mücadele verecek olan Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcumuz 'ın da ilk 11 başlaması bekleniyor.

FORTUNA DÜSSELDORF-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fortuna Düsseldorf- maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.

  1. 20.06.2020
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