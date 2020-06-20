Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 32. haftasını 29 puanla kapatan Düsseldorf, 35 puanlı rakibi Augsbur'u evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın önemi Fortuna Düsseldorf için oldukça büyük. Ligde kalmak için mücadele verecek olan Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın da ilk 11 başlaması bekleniyor.

FORTUNA DÜSSELDORF-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.