Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da kümede kalma savaşı veren Fortuna Düsseldorf, 33. hafta maçında konuk ettiği Augsburg'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltirken haftayı 16. sırada tamamladı. Fortuna Düsseldorf, son hafta oynayacağı Union Berlin maçından en az 1 puan alması halinde kümede kalmak için Play-Out oynamaya hak kazanacak. Augsburg ise bu beraberlikle kümede kalmayı garantiledi.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Augsburg karşı karşıya geldi.
İki takım karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Konuk Augsburg 10. dakikada Niederlechner ile öne geçerken, Düsseldorf bu gole 25'te Hennigs ile karşılık verdi.
Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.
Fortuna bu sonuçla puanını 30'a yükseltip haftayı 16. sırada kapatırken, son hafta öncesi Play-Out için avantaj yakaladı.
Puanını 36'ya yükselten 15. sıradaki Augsburg ise bu beraberlikle kümede kalmayı garantiledi.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 18:27
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