Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Düsseldorf'un umutları son haftaya kaldı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg | MAÇ SONUCU

'da kümede kalma savaşı veren , 33. hafta maçında konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltirken haftayı 16. sırada tamamladı. Fortuna Düsseldorf, son hafta oynayacağı Union Berlin maçından en az 1 puan alması halinde kümede kalmak için Play-Out oynamaya hak kazanacak. Augsburg ise bu beraberlikle kümede kalmayı garantiledi.

'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

İki takım karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk Augsburg 10. dakikada Niederlechner ile öne geçerken, Düsseldorf bu gole 25'te Hennigs ile karşılık verdi.

Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcular ve 90 dakika sahada kaldı.

Fortuna bu sonuçla puanını 30'a yükseltip haftayı 16. sırada kapatırken, son hafta öncesi Play-Out için avantaj yakaladı.

Puanını 36'ya yükselten 15. sıradaki Augsburg ise bu beraberlikle kümede kalmayı garantiledi.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 18:27
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