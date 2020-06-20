CANLI | Schalke 04 - Wolfsburg - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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CANLI | 04 -

CANLI | Schalke 04 - Wolfsburg

'da Ozan Kabaklı 04 sahasında 'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ne kalmak için yarışan Wolfsburg kazanmak için sahaya çıktı. Schalke 04 ise alacağı puan veya puanlarla üst sıralara tırmanmak istiyor. Schalke 04 - Wolfsburg karşılaşması dahil olmak üzere Almanya Bundesliga'da 16.30'da başlayan tüm müsabakaların canlı skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren 04 'nın 33. haftasında 'u konuk ediyor.

Schalke 04 - Wolfsburg mücadelesi dahil olmak üzere 16.30'da başlayan; Hoffenheim - Union Berlin, Köln - Frankfurt, Hertha Berlin - Bayer Leverkusen, Mainz 05 - Werder Bremen, RB Leipzig - Dortmund, Bayern Münih - Freiburg ve Paderborn - Mönchengladbach maçlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Scalke 04 ilk 11'i - Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Schöpf, Caligiuri, Mercan, Matondo, Gregoritsch.

Wolfsburg ilk 11'i - Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Steffen, Brekalo, Weghorst, Ginczek.

SCHALKE 04 - WOLFSBURG (CANLI)

HOFFENHEIM - UNION BERLIN (CANLI)

KOLN - FRANKFURT (CANLI)

HERTHA BERLIN - LEVERKUSEN (CANLI)

DUSSELDORF - AUGSBURG (CANLI)

RB LEIPZIG - DORTMUND (CANLI)

BAYERN MUNIH - FERIBURG (CANLI)

PADERBORN - MONCHENGLADBACH (CANLI)

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 16:38
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