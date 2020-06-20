CANLI | Schalke 04 - Wolfsburg

Bundesliga'da Ozan Kabaklı Schalke 04 sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ne kalmak için yarışan Wolfsburg kazanmak için sahaya çıktı. Schalke 04 ise alacağı puan veya puanlarla üst sıralara tırmanmak istiyor. Schalke 04 - Wolfsburg karşılaşması dahil olmak üzere Almanya Bundesliga'da 16.30'da başlayan tüm müsabakaların canlı skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren Schalke 04 Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg'u konuk ediyor.
Schalke 04 - Wolfsburg mücadelesi dahil olmak üzere 16.30'da başlayan; Hoffenheim - Union Berlin, Köln - Frankfurt, Hertha Berlin - Bayer Leverkusen, Mainz 05 - Werder Bremen, RB Leipzig - Dortmund, Bayern Münih - Freiburg ve Paderborn - Mönchengladbach maçlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Scalke 04 ilk 11'i - Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Schöpf, Caligiuri, Mercan, Matondo, Gregoritsch.
Wolfsburg ilk 11'i - Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Steffen, Brekalo, Weghorst, Ginczek.
SCHALKE 04 - WOLFSBURG (CANLI)
HOFFENHEIM - UNION BERLIN (CANLI)
KOLN - FRANKFURT (CANLI)
HERTHA BERLIN - LEVERKUSEN (CANLI)
DUSSELDORF - AUGSBURG (CANLI)
RB LEIPZIG - DORTMUND (CANLI)
BAYERN MUNIH - FERIBURG (CANLI)
PADERBORN - MONCHENGLADBACH (CANLI)
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 16:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CANLI | Schalke 04 - Wolfsburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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