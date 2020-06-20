CANLI | Schalke 04 - Wolfsburg

Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren Schalke 04 Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg'u konuk ediyor.

Schalke 04 - Wolfsburg mücadelesi dahil olmak üzere 16.30'da başlayan; Hoffenheim - Union Berlin, Köln - Frankfurt, Hertha Berlin - Bayer Leverkusen, Mainz 05 - Werder Bremen, RB Leipzig - Dortmund, Bayern Münih - Freiburg ve Paderborn - Mönchengladbach maçlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Scalke 04 ilk 11'i - Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Schöpf, Caligiuri, Mercan, Matondo, Gregoritsch.

Wolfsburg ilk 11'i - Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Steffen, Brekalo, Weghorst, Ginczek.

SCHALKE 04 - WOLFSBURG (CANLI)

HOFFENHEIM - UNION BERLIN (CANLI)

KOLN - FRANKFURT (CANLI)

HERTHA BERLIN - LEVERKUSEN (CANLI)

DUSSELDORF - AUGSBURG (CANLI)

RB LEIPZIG - DORTMUND (CANLI)

BAYERN MUNIH - FERIBURG (CANLI)

PADERBORN - MONCHENGLADBACH (CANLI)