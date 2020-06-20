Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden dünya devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 33'üncü haftasında Freiburg'u konuk edecek. Bavyera ekibi; üst üste 8'inci, toplamdaysa 30'uncu kez şampiyon olmanın gururuyla sahaya çıkacak. Maç öncesi Bayern Teknik Direktörü Hansi Flick'in sahaya çıkaracağı 11 merakla bekleniyor.

LEWANDOWSKI GOL OLDU YAĞDI

Bundesliga'da attığı 31 golle altın ayakkabı yarışının zirvesinde yer alan Robert Lewandowski hayranlık uyandırdı. Diğer yandan Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşımak isteyen Freiburg ise Münih deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Freiburg'da Nils Petersen attığı 11 golle en dikkat çeken futbolcu.

BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte cezalı Davies'in yanı sıra sakatları bulunan Alaba ve Tolisso karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konuk ekipteki tek eksik ise Gulde.

Bayern Münih: Neuer, Odriozola, Pavard, Boateng, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Cuisance, Coman, Lewandowski

Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter, Kwon, Haberer, Höfler, Grifo, Waldschmidt, Höler

BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.