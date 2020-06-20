Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyon Bayern Münih sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi şansı devam eden Freibug bu akşam Bayern Münih'e konuk oluyor. Maç öncesi en çok merak edilen konular arasında maça çıkacak olan kadro ve Lewandowski'nin performansı yer alıyor. Peki, Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden dünya devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 33'üncü haftasında Freiburg'u konuk edecek. Bavyera ekibi; üst üste 8'inci, toplamdaysa 30'uncu kez şampiyon olmanın gururuyla sahaya çıkacak. Maç öncesi Bayern Teknik Direktörü Hansi Flick'in sahaya çıkaracağı 11 merakla bekleniyor.
LEWANDOWSKI GOL OLDU YAĞDI
Bundesliga'da attığı 31 golle altın ayakkabı yarışının zirvesinde yer alan Robert Lewandowski hayranlık uyandırdı. Diğer yandan Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşımak isteyen Freiburg ise Münih deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Freiburg'da Nils Petersen attığı 11 golle en dikkat çeken futbolcu.
BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte cezalı Davies'in yanı sıra sakatları bulunan Alaba ve Tolisso karşılaşmada forma giyemeyecek.
Konuk ekipteki tek eksik ise Gulde.
Bayern Münih: Neuer, Odriozola, Pavard, Boateng, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Cuisance, Coman, Lewandowski
Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter, Kwon, Haberer, Höfler, Grifo, Waldschmidt, Höler
BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 10:17
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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