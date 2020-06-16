Werder Bremen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih en kritik maçına çıkıyor. Bavyera ekibi maçı kazanırsa Bundesliga'nın bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Werder Bremen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 17 maçın 16'sını kazanan Bayern Münih, 73 puanla liderlik koltuğunda otururken Werder Bremen ise haftaya 28 puanla 17. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bayern Münih 6-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bavyera ekibi, eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Bundesliga'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK KADRODA YOK
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Möhwald karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bayern Münih'te ise Arp, Thiago ve Tolisso, bu maçta forma giyemeyecek.
WERDER BREMEN-BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Eggestein, Vogt, Klaassen, Bittencourt, Sargent, Rashica
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski
WERDER BREMEN- BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Werder Bremen- Bayern Münih maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 13:21
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Werder Bremen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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