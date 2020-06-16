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16 Haziran 2020, Salı
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Werder Bremen-Bayern Münih | CANLI

'nın 32. haftasında , 'e konuk oluyor. Bavyera ekibi maçı kazandığı takdirde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Düşme hattındaki ev sahibi Werder Bremen ise güçlü rakibini yenip kümede kalma şansını devam ettirmek istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'nın 32. haftasında , 'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 17 maçın 16'sını kazanan Bayern Münih, 73 puanla liderlik koltuğunda otururken Werder Bremen ise haftaya 28 puanla 17. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bayern Münih 6-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bavyera ekibi, eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Bundesliga'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

WERDER BREMEN-BAYERN MÜNİH CANLI

NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK KADRODA YOK

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan , ve Möhwald karşılaşmada forma giymiyor.

Bayern Münih'te ise Arp, Thiago ve Tolisso yok.

11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Friedl, Moisander, Selassie, Vogt, Eggestein, Klaassen, Bittencourt, Osako, Rashica

Bayern Münih: Neuer, Alaba, Boateng, Davies, Pavard, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 21:47
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