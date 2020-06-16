Werder Bremen-Bayern Münih | CANLI
Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oluyor. Bavyera ekibi maçı kazandığı takdirde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Düşme hattındaki ev sahibi Werder Bremen ise güçlü rakibini yenip kümede kalma şansını devam ettirmek istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 17 maçın 16'sını kazanan Bayern Münih, 73 puanla liderlik koltuğunda otururken Werder Bremen ise haftaya 28 puanla 17. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bayern Münih 6-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bavyera ekibi, eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Bundesliga'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
WERDER BREMEN-BAYERN MÜNİH CANLI
NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK KADRODA YOK
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Möhwald karşılaşmada forma giymiyor.
Bayern Münih'te ise Arp, Thiago ve Tolisso yok.
11'LER
Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Friedl, Moisander, Selassie, Vogt, Eggestein, Klaassen, Bittencourt, Osako, Rashica
Bayern Münih: Neuer, Alaba, Boateng, Davies, Pavard, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 21:47
- Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! İşte yıldız ismin veda sözleri
- Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler
- Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?
- Galatasaray reddetti! Yıldız oyuncu geri dönüyor
- Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Beşiktaş'ta oynamayı G.Saray'dan daha çok isterim"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Werder Bremen-Bayern Münih | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.