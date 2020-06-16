Werder Bremen-Bayern Münih | CANLI

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 17 maçın 16'sını kazanan Bayern Münih, 73 puanla liderlik koltuğunda otururken Werder Bremen ise haftaya 28 puanla 17. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bayern Münih 6-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bavyera ekibi, eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Bundesliga'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

WERDER BREMEN-BAYERN MÜNİH CANLI

NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK KADRODA YOK

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Möhwald karşılaşmada forma giymiyor.

Bayern Münih'te ise Arp, Thiago ve Tolisso yok.

11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Friedl, Moisander, Selassie, Vogt, Eggestein, Klaassen, Bittencourt, Osako, Rashica

Bayern Münih: Neuer, Alaba, Boateng, Davies, Pavard, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski