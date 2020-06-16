Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 32. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Union Berlin ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Paderborn pandemi sonrası beklenenin çok daha altında dönüş yaptı. Aldığı ağır yenilgiler sonrası Union Berlin karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Union Berlin ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

UNION BERLIN-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Paderborn maçı 21:30'da S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.