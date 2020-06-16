Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden biri olan Bundesliga, 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Union Berlin sahasında Paderborn'u konuk ediyor. Düşme hattını büyük ölçüde etkileyen maç öncesinde sporseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Peki, Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Union Berlin ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Paderborn pandemi sonrası beklenenin çok daha altında dönüş yaptı. Aldığı ağır yenilgiler sonrası Union Berlin karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Union Berlin ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
UNION BERLIN-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Union Berlin-Paderborn maçı 21:30'da S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 16.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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