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16 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden biri olan , 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Düşme hattını büyük ölçüde etkileyen maç öncesinde sporseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Peki, Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geliyor. Paderborn pandemi sonrası beklenenin çok daha altında dönüş yaptı. Aldığı ağır yenilgiler sonrası Union Berlin karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Union Berlin ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

UNION BERLIN-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Paderborn maçı 21:30'da S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 16.06.2020
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