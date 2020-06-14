Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. 12 maçtır kazanamayan Schalke 04, formda Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Bayer Leverkusen'e karşı Schalke 04'ün 7 sakat futbolcusu bulunuyor. Schalke 04, Ozan Kabak'ın ilk 11'de başlayacağı maçı kazanarak bu kötü seriyi durdurmak istiyor. Peki, Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
1 maçtır Bundesliga'da kazanamayan Schalke 04, geçtiğimiz hafta Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönerek Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazandı. Galibiyetsiz serisi de 12 maça yükseldi. Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit gibi önemli futbolcular sezonu kapattı. Matija Nastasic ve Jean-Clair Todibo da bu maçta oynayamayacak. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın bu maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Formda Leverkusen ise son 3 deplasman mücadelesini de kazandı.
SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Schalke 04: Nübel, Todibo, Kabak, Nastasic, Oczipka, Schöpf, McKennie, Kenny, Caligiuri, Matondo, Raman
Bayer Leverkusen: Hrádecky, Sinkgraven, Bender, Tapsoba, Weiser, Baumgartlinger, Aránguiz, Amiri, Diaby, Havertz, Alario
SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya Bundesliga'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- 14.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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