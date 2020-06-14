Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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04- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. 12 maçtır kazanamayan 04, formda 'i ağırlıyor. Bayer Leverkusen'e karşı Schalke 04'ün 7 sakat futbolcusu bulunuyor. Schalke 04, 'ın ilk 11'de başlayacağı maçı kazanarak bu kötü seriyi durdurmak istiyor. Peki, Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1 maçtır Bundesliga'da kazanamayan 04, geçtiğimiz hafta Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönerek Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazandı. Galibiyetsiz serisi de 12 maça yükseldi. Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit gibi önemli futbolcular sezonu kapattı. Matija Nastasic ve Jean-Clair Todibo da bu maçta oynayamayacak. Milli futbolcumuz 'ın bu maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Formda Leverkusen ise son 3 deplasman mücadelesini de kazandı.

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Schalke 04: Nübel, Todibo, Kabak, Nastasic, Oczipka, Schöpf, McKennie, Kenny, Caligiuri, Matondo, Raman

Bayer Leverkusen: Hrádecky, Sinkgraven, Bender, Tapsoba, Weiser, Baumgartlinger, Aránguiz, Amiri, Diaby, Havertz, Alario

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04- maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 14.06.2020
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