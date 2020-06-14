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14 Haziran 2020, Pazar
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04- | CANLI

Schalke 04-Bayer Leverkusen | CANLI

Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. 12 maçtır kazanamayan 04, formda 'i ağırlıyor. Schalke, Türk futbolcular , ve 'ın ilk 11'de başladığı maçı kazanıp kötü seriye son vermek istiyor. Leverkusen ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi bileti için avantaj sağlamayı planlıyor. Bu keyifli karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

'da corona dönüşü ilk puanını geçtiğimiz hafta Union Berlin'den alan 04, 31. hafta mücadelesinde 'i ağırlıyor. Ev sahibi 12 maçlık galibiyet hasretine bu maçla son vermek istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leverkusen de sahadan üç puanla ayrılarak son 3 haftaya avantajlı girme peşinde.

SCHALKE-LEVERKUSEN CANLI

SCHALKE'DE 3 TÜRK SAHADA!

Schalke 04'te Türk futbolcular , ve , zorlu Leverkusen karşılaşmasına 11'de başladı. Leverkusen'de ise Türk asıllı Alman yıldız 11'de görev yapıyor.

İŞTE 11'LER

Schalke 04: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Boujellab, Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf, Ahmed Kutucu

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Wendell, Aranguiz, Kerem Demirbay, Amiri, Havertz, Diaby, Alario

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 19:02
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