Schalke 04-Bayer Leverkusen | CANLI
Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. 12 maçtır kazanamayan Schalke 04, formda Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Schalke, Türk futbolcular Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan'ın ilk 11'de başladığı maçı kazanıp kötü seriye son vermek istiyor. Leverkusen ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi bileti için avantaj sağlamayı planlıyor. Bu keyifli karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da corona dönüşü ilk puanını geçtiğimiz hafta Union Berlin'den alan Schalke 04, 31. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Ev sahibi 12 maçlık galibiyet hasretine bu maçla son vermek istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leverkusen de sahadan üç puanla ayrılarak son 3 haftaya avantajlı girme peşinde.
SCHALKE-LEVERKUSEN CANLI
SCHALKE'DE 3 TÜRK SAHADA!
Schalke 04'te Türk futbolcular Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan, zorlu Leverkusen karşılaşmasına 11'de başladı. Leverkusen'de ise Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay 11'de görev yapıyor.
İŞTE 11'LER
Schalke 04: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Boujellab, Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf, Ahmed Kutucu
Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Wendell, Aranguiz, Kerem Demirbay, Amiri, Havertz, Diaby, Alario
SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya Bundesliga'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 19:02
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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