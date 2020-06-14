Schalke 04-Bayer Leverkusen | CANLI

Almanya Bundesliga'da corona dönüşü ilk puanını geçtiğimiz hafta Union Berlin'den alan Schalke 04, 31. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Ev sahibi 12 maçlık galibiyet hasretine bu maçla son vermek istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leverkusen de sahadan üç puanla ayrılarak son 3 haftaya avantajlı girme peşinde.

SCHALKE-LEVERKUSEN CANLI

SCHALKE'DE 3 TÜRK SAHADA!

Schalke 04'te Türk futbolcular Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan, zorlu Leverkusen karşılaşmasına 11'de başladı. Leverkusen'de ise Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay 11'de görev yapıyor.

İŞTE 11'LER

Schalke 04: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Boujellab, Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf, Ahmed Kutucu

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Wendell, Aranguiz, Kerem Demirbay, Amiri, Havertz, Diaby, Alario

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.