Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz 05 evinde Augsburg'u ağırlıyor. Corona virüsü tedbirleri sebebiyle seyircisiz oyanancak olan mücadele düşme hattını yakından ilgilendiriyor. İki takım da kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Mainz 05-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da düşme hattından kurtulmak için oldukça önemli bir karşılaşma olan Mainz 05-Augsburg maçı sporseverler tarafından araştırılıyor. Mainz 05, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Augsburg, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mainz 05-Augsburg mücadelesi bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Mainz 05: Müller, Baku, Juste, Niakhaté, Brosinski, Öztunali, Kunde, Latza, Awoniyi, Quaison, Mateta
Augsburg: Luthe, Max, Uduokhai, Jedvaj, Framberger, Khedira, Gruezo, Vargas, Löwen, Richter, Niederlechner
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde kazandı. Augsburg, son 7 dış sahadaki maçının 6 tanesinde kaybetti.
Augsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde gol atamadı.
Mainz, Augsburg ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
Augsburg, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde en az 2 gol yedi.
Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı.
Mainz, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Augsburg, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Augsburg, Mainz ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 10:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mainz 05-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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