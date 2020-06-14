Mainz 05 - Augsburg | CANLI

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz 05 evinde Augsburg'u ağırlıyor. Corona virüsü tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan mücadele düşme hattını yakından ilgilendiriyor. İki takım da kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Almanya Bundesliga'da heyecan hız kesmeden sürüyor. 31. hafta mücadelesinde Mainz 05, Opel Arena'da Augsburg'u ağlıyor. Mainz 05, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 15. sırada, Augsburg ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16:30'da başlayan Mainz 05 - Augsburg mücadelesi S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LERİ
Mainz 05: Müller; Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Öztunali, Mateta, Awoniyi.
Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ
Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde kazandı. Augsburg, son 7 dış sahadaki maçının 6 tanesinde kaybetti.
Augsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde gol atamadı.
Mainz, Augsburg ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
Augsburg, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde en az 2 gol yedi.
Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı.
Mainz, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Augsburg, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Augsburg, Mainz ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 16:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mainz 05 - Augsburg | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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