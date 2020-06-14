Mainz 05 - Augsburg | CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan hız kesmeden sürüyor. 31. hafta mücadelesinde Mainz 05, Opel Arena'da Augsburg'u ağlıyor. Mainz 05, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 15. sırada, Augsburg ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:30'da başlayan Mainz 05 - Augsburg mücadelesi S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LERİ

Mainz 05: Müller; Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Öztunali, Mateta, Awoniyi.

Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde kazandı. Augsburg, son 7 dış sahadaki maçının 6 tanesinde kaybetti.

Augsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde gol atamadı.

Mainz, Augsburg ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.

Augsburg, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde en az 2 gol yedi.

Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı.

Mainz, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.

Augsburg, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.

Augsburg, Mainz ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı.