Mainz 05 - Augsburg | CANLI - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 - Augsburg | CANLI

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Mainz 05 - Augsburg | CANLI

'nın 31. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Corona virüsü tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan mücadele düşme hattını yakından ilgilendiriyor. İki takım da kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

'da heyecan hız kesmeden sürüyor. 31. hafta mücadelesinde , Opel Arena'da 'u ağlıyor. Mainz 05, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 15. sırada, Augsburg ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:30'da başlayan Mainz 05 - Augsburg mücadelesi S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LERİ

Mainz 05: Müller; Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Öztunali, Mateta, Awoniyi.

Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde kazandı. Augsburg, son 7 dış sahadaki maçının 6 tanesinde kaybetti.

Augsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde gol atamadı.

Mainz, Augsburg ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.

Augsburg, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde en az 2 gol yedi.

Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı.

Mainz, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.

Augsburg, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.

Augsburg, Mainz ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 16:34
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