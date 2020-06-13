Almanya Bundesliga'nın 31. haftası muhteşem bir maça sahne oluyor. Wolfsburg sahasında Freiburg'u konuk ediyor. İki takımında Avrupa kupaları hedefi bulunuyor. Maç öncesi futbolseverler karşılaşma hakkında birçok detay araştırıyor. Peki, Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok kritik bir 3 puan alan Wolfsburg bu hafta Freiburg'u konuk ediyor. Ligde 6. sırada yer alan Wolfsburg 31. hafta mücadelesinde yakın takibinde bulunan Freiburg'u ağırlıyor. Freiburg ile Wolfsburg arasında 4 puan bulunuyor. Kazanan takım oldukça büyük bir avantaj elde edecek.
WOLFSBURG-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg-Freiburg maçı bugün 16:30'da oynanacak. Maçı yayınlayan bir TV kanalı bulunmuyor.
- 13.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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