Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok kritik bir 3 puan alan Wolfsburg bu hafta Freiburg'u konuk ediyor. Ligde 6. sırada yer alan Wolfsburg 31. hafta mücadelesinde yakın takibinde bulunan Freiburg'u ağırlıyor. Freiburg ile Wolfsburg arasında 4 puan bulunuyor. Kazanan takım oldukça büyük bir avantaj elde edecek.

WOLFSBURG-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg-Freiburg maçı bugün 16:30'da oynanacak. Maçı yayınlayan bir TV kanalı bulunmuyor.