Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da müthiş maç! Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada bugün oynanacak olan Paderborn-Werder Bremen mücadelesi maç öncesi sporseverler tarafından tüm detaylarıyla araştırmaya başladı. Peki, Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya'da corona virüsü salgını sebebiyle Bundesliga ertelenmiş, ardından seyircisiz ve önlemler alınarak tekrar başlamıştı. Paderborn ve Werder Bremen bu süreçten sonra oldukça formsuz döndüler. İki takım için tek bir amaç var oda ligde kalmak. 25 puanla 17. sırada bulunan Werder Bremen, 20 puanla son sırada bulunan Paderborn'a konuk oluyor.
PADERBORN-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Paderbor'un evinde Werder Bremen'i ağırlayacağı maç 16:30'da oynanacak. Karşılaşmayı yayınlayan bir TV kanalı mevcut değil.
- 13.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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