Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya'da corona virüsü salgını sebebiyle Bundesliga ertelenmiş, ardından seyircisiz ve önlemler alınarak tekrar başlamıştı. Paderborn ve Werder Bremen bu süreçten sonra oldukça formsuz döndüler. İki takım için tek bir amaç var oda ligde kalmak. 25 puanla 17. sırada bulunan Werder Bremen, 20 puanla son sırada bulunan Paderborn'a konuk oluyor.

PADERBORN-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderbor'un evinde Werder Bremen'i ağırlayacağı maç 16:30'da oynanacak. Karşılaşmayı yayınlayan bir TV kanalı mevcut değil.