Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Köln-Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında düşme hattını büyük ölçüde ilgilendiren - maçı öncesi sporseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Oldukça formsuz olan , çıkış aramak için fırsat gördüğü maçından 3 puan almak istiyor. Ev sahibi Köln ise galip gelerek rahat bir nefes almak için sahaya çıkacak. İki takım düşme potasına oldukça yakınlar ve kazanan oldukça karlı bir hafta geçirmiş olacak.

KÖLN-UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Düşme potasını oldukça ilgilendiren mücadelenin yayıncı bir kanalı bulunmuyor. Maç bugün saat 16:30'da oynanacak.

  1. 13.06.2020
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