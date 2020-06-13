Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında düşme hattını büyük ölçüde ilgilendiren Köln-Union Berlin maçı öncesi sporseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Köln-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Oldukça formsuz olan Union Berlin, çıkış aramak için fırsat gördüğü Köln maçından 3 puan almak istiyor. Ev sahibi Köln ise galip gelerek rahat bir nefes almak için sahaya çıkacak. İki takım düşme potasına oldukça yakınlar ve kazanan oldukça karlı bir hafta geçirmiş olacak.
KÖLN-UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Düşme potasını oldukça ilgilendiren mücadelenin yayıncı bir kanalı bulunmuyor. Maç bugün saat 16:30'da oynanacak.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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