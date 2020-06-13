Köln 1-2 Union Berlin | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'da Union Berlin, 31. haftada konuk olduğu Köln'ü 2-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Friedrich ve Gentner atarken, milli futbolcu Yunus Mallı 63 dakika sahada kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Köln'e konuk olan Union Berlin, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 39'da Marvin Friedrich ile 67'de Christian Gentner kaydetti. Ev sahibinin tek golü uzatma anlarında Jhon Cordoba'dan geldi.
Bu galibiyetle birlikte kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Union Berlin puanını 35'e çıkarırken, Köln ise 35 puanda kaldı.
Union Berlin'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı 63 dakika sahada kaldı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 23:14
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