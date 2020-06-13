Köln 1-2 Union Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin'den kritik galibiyet!

1-2 | MAÇ SONUCU

Köln 1-2 Union Berlin | MAÇ SONUCU

'da , 31. haftada konuk olduğu mağlup ederek kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Friedrich ve Gentner atarken, milli futbolcu 63 dakika sahada kaldı.

'nın 31. haftasında 'e konuk olan , rakibini 'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 39'da Marvin Friedrich ile 67'de Christian Gentner kaydetti. Ev sahibinin tek golü uzatma anlarında Jhon Cordoba'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Union Berlin puanını 35'e çıkarırken, ise 35 puanda kaldı.

Union Berlin'de maça 11'de başlayan milli futbolcu 63 dakika sahada kaldı.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 18:31
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