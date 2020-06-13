Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da 31. hafta heyecanlı maçlarla devam ediyor. evinde 'u ağırlıyor. Son dönemde formda olan Hertha Berlin'de hedef 3 puan alarak iyi giden performansı daha da yukarı çekmek. Maç öncesi birçok futbolsever detayları araştırıyor. Peki, Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın zevkli mücadelelerinden biri daha ekranlara gelecek. Ligde orta sıralarda bulunan iki ekip ile Olimpiyat Stadı'nda kıyasıya bir mücadeleye çıkacak.

Hertha Berlin, yeni teknik direktörü Bruno Labbadia yönetiminde salgın sonrasındaki dönemde iyi sonuçlar alarak dikkat çekti. Salgın sonrasında 5 maça çıkan başkent temsilcisi, 10 puan toplayarak alt sıralardan uzaklaştı. Eintrach Frankfurt ise salgın sonrasında oynadığı maçlarda istikrarsız sonuçlara imza attı.

HERTHA BERLIN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Eintrach Frankfurt maçı, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

  1. 13.06.2020
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