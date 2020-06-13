Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanlı maçlarla devam ediyor. Hertha Berlin evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Son dönemde formda olan Hertha Berlin'de hedef 3 puan alarak iyi giden performansı daha da yukarı çekmek. Maç öncesi birçok futbolsever detayları araştırıyor. Peki, Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'da heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın zevkli mücadelelerinden biri daha ekranlara gelecek. Ligde orta sıralarda bulunan iki ekip Hertha Berlin ile Eintrach Frankfurt Olimpiyat Stadı'nda kıyasıya bir mücadeleye çıkacak.
Hertha Berlin, yeni teknik direktörü Bruno Labbadia yönetiminde salgın sonrasındaki dönemde iyi sonuçlar alarak dikkat çekti. Salgın sonrasında 5 maça çıkan başkent temsilcisi, 10 puan toplayarak alt sıralardan uzaklaştı. Eintrach Frankfurt ise salgın sonrasında oynadığı maçlarda istikrarsız sonuçlara imza attı.
HERTHA BERLIN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hertha Berlin - Eintrach Frankfurt maçı, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
- 13.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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