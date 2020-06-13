CANLI | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga CANLI | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

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CANLI | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

Bundesliga'da heyecan devam ediyor. , 'a konuk oluyor. 3 puana ihtiyacı olan iki ekip karşı karşıya gelirken, Bundesliga'da 16.30'da başlayan diğer maçların da canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM İÇİN

FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, , Stöger, Giebelmann, Zimmermann, Suttner, Sobottka, Thommy, , Berisha

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard

BUNDESLİGA'DA OYNANAN DİĞER MAÇLARIN CANLI ANLATIMI İÇİN;

PADERBORN - WERDER BREMEN

HERTHA BERLIN - FRANKFURT

WOLFSBURG - FREIBURG

KÖLN - UNION BERLIN

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 16:31
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