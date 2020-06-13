CANLI | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund
Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'a konuk oluyor. 3 puana ihtiyacı olan iki ekip karşı karşıya gelirken, Bundesliga'da 16.30'da başlayan diğer maçların da canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Bundesliga'nın 31. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM İÇİN
FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Giebelmann, Zimmermann, Suttner, Sobottka, Thommy, Kenan Karaman, Berisha
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard
BUNDESLİGA'DA OYNANAN DİĞER MAÇLARIN CANLI ANLATIMI İÇİN;
PADERBORN - WERDER BREMEN
HERTHA BERLIN - FRANKFURT
WOLFSBURG - FREIBURG
KÖLN - UNION BERLIN
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 16:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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