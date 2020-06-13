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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach | CANLI

'nın 31'inci haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Lider Hansi Flick'in öğrencileri zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ile arasındaki puan farkını yeniden 7'ye çıkarmak istiyor.

'nın 31'inci haftasında lider sahasında B.Mönchengladbach'ı konuk ediyor.

Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşmayı Felix Zwayer yönetiyor.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boanteng, Alaba, Cuisance, Goretzka, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Perisic

B.Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Lainer, Hofmann, Kramer, Stindl, Neuhaus, Herrmann, Thuram

  1. 13.06.2020
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