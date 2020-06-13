Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach | CANLI
Almanya Bundesliga'nın 31'inci haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. Lider Hansi Flick'in öğrencileri zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını yeniden 7'ye çıkarmak istiyor.
Almanya Bundesliga'nın 31'inci haftasında lider Bayern Münih sahasında B.Mönchengladbach'ı konuk ediyor.
Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşmayı Felix Zwayer yönetiyor.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boanteng, Alaba, Cuisance, Goretzka, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Perisic
B.Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Lainer, Hofmann, Kramer, Stindl, Neuhaus, Herrmann, Thuram
- 13.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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