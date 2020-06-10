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10 Haziran 2020, Çarşamba
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04 Kerim’i kaptı

Schalke 04 Kerim’i kaptı

Milan forması giyen milli futbolcu 'nun kuzeni Kerim, 04'e oldu. Hoffenheim futbolcu, ve 'nun oynadığı Alman ekibiyle anlaştı, yeni takımıyla 4 senelik sözleşme imzaladı.

Milan forması giyen milli futbolcu 'nun kuzeni Kerim, 04'e oldu. Hoffenheim futbolcu, ve 'nun oynadığı Alman ekibiyle anlaştı, yeni takımıyla 4 senelik sözleşme imzaladı.

  1. 10.6.2020
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