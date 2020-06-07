Union Berlin - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor.6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve tehlikeli bölgeye gerileyen Union Berlin, 31 puanla 14. sırada bulunuyor. Üst üste oynadığı son dört maçı da kaybeden ve ligde 11 maçtır üç puana hasret kalan Schalke ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Union Berlin'de Akaki Gogia, Sheraldo Becker ve Julian Ryerson sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Schalke'de ise Weston McKennie kart cezalısı. Amine Harit, Omar Mascarell ile Suat Serdar'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schloterbeck, Subotic, Trimmel, Prömel, Gentner, Lenz, Ingvartsen, Andersson, Bülter

Schalke: Nübel, Ozan, Sane, Todibo, Kenny, Becker, Schöpf, Miranda, Matondo, Gregoritsch, Caligiuri

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak olan Union Berlin-Schalke 04 maçı 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

Schalke, daha önce Union Berlin ile oynadığı iki resmi maçtan da galip ayrıldı (bu sezon Bundesliga'da 2-1 & 2001 Almanya Kupası finalinde 2-0).

Liglere verilen aranın ardından Bundesliga'da en az puan toplayan iki takım Union Berlin (1) ve Schalke (0).

Bundesliga'da altı maçtır kazanamayan Union Berlin (2B 4M), son galibiyetini 23. haftada almıştı (2-1 vs Frankfurt).

Bundesliga'nın ikinci yarısında 28 gol yiyen Union Berlin, ilk devrenin tamamında kalesinde 24 gol görmüştü.

Bu sezon Bundesliga'da en fazla kafa golü atan oyuncu, Union Berlin forması giyen Sebastian Andersson (7).

Union Berlin'in Bundesliga'da attığı son beş golün tamamı duran top organizasyonlarından geldi ve bu gollerin dördü kafa vuruşları sonucunda filelerle buluştu.

Schalke, Bundesliga tarihinde ikinci yarılarda oynanan ilk 12 maçların ardından en az puan topladığı sezonu yaşıyor (7).

Schalke, Tasmania Berlin (1995/96'da 4) ve Paderborn'un (21014/15'te 4) ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maçlar itibarıyla en az gol atan takım konumunda (5).

Bundesliga'da 11 maçtır kazanamayan Schalke (4B 7M), daha uzun bir seriyi sadece 1993'te yaşamıştı (12 maç).

2020 yılında Schalke'nin en golcü oyuncusu olan Weston McKennie (2), sarı kart cezası sebebiyle Union Berlin'e karşı forma giyemeyecek.