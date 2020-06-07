MAÇ SONUCU | Union Berlin 1-1 Schalke 04
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin, evinde Schalke 04'ü ağırladı. Karşılaşma, Robert Andrich ve Jonjoe Jenny'in golleriyle 1-1 tamamlandı.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin, Alte Forsterei Stadyumu'nda Schalke 04'ü ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk golü ev sahibi Uniten Berlin'den geldi. Robert Andrich, 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Schalke 04'ün golü Kenny'den geldi. 28. dakikada Union Berlin ağlarını sarsan futbolcu, durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Union Berlin, 32 puanla, maç fazlasıyla 13. sırada kendine yer buldu. Schalke 04 ise 38 puanla 10. sırada yer aldı.
Union Berlin gelecek hafta Köln deplasmanına konuk olacak. Schalke 04 ise evinde Leverkusen'i ağırlayacak.
MİLLİLER OYNADI
Öte yandan mücadelede Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken, Ahmet Kutucu 30 dakika sahne aldı ve Yunus Mallı 69 dakika sahada kaldı.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 18:28
- Partizan'dan Beşiktaş'a şoke eden transfer yanıtı! "En az..."
- UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! ''Play-off için tek koşul...''
- Ankara'da yeni celple gelen askerlere özel corona virüsü kontrolleri
- Derbide Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük jest!
- Beşiktaş Joe Hart ile iletişime geçti! Transferde rakip İngilizler
- Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!
- Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan milli yıldız için transfer atağı! İtalya'da...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin soluna 25 milyon euroluk dünya yıldızı!
- Şok sakatlık sonrası Donk ve Fatih Terim arasında özel görüşme! İşte konuşulanlar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MAÇ SONUCU | Union Berlin 1-1 Schalke 04 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.