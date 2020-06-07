CANLI | Union Berlin - Schalke 04
Bundesliga'nın 30. haftasında çıkış arayan iki takım karşı karşıya geliyor. Union Berlin evinde Schalke 04'ü ağırlıyor. Kıran kırana geçen Union Berlin - Schalke 04 müsabakasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Mücadele Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanıyor.
CANLI SKOR
UNION BERLIN - 1 Robert Andrich 11'
SCHALKE 04 - 0
(1. yarı oynanıyor)
UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ
Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hubner, Trimmel, Bulter, Andrich, Gentner, Malli, Andersson, Ujah
Schalke: Nubel, Kenny, Sane, Miranda, Oczipka, Ozan, Caligiuri, Gregoritsch, Schopf, Matondo, Raman
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 16:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CANLI | Union Berlin - Schalke 04 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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