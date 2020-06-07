CANLI | Union Berlin - Schalke 04 - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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CANLI | - 04

CANLI | Union Berlin - Schalke 04

'nın 30. haftasında çıkış arayan iki takım karşı karşıya geliyor. evinde 04'ü ağırlıyor. Kıran kırana geçen Union Berlin - Schalke 04 müsabakasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

'nın 30. haftasında ile 04 karşı karşıya geliyor. Mücadele Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanıyor.

CANLI SKOR

UNION BERLIN - 1 Robert Andrich 11'

SCHALKE 04 - 0

(1. yarı oynanıyor)

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hubner, Trimmel, Bulter, Andrich, Gentner, Malli, Andersson, Ujah

Schalke: Nubel, Kenny, Sane, Miranda, Oczipka, Ozan, Caligiuri, Gregoritsch, Schopf, Matondo, Raman

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 16:43
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