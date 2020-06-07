Augsburg-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg ile Köln karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Augsburg 31 puanla 13. sırada, Köln ise 34 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Augsburg'da Simon Asta, Andre Hahn ve Jan Moravek'in sakatlıkları sürüyor. Konuk ekipte Sebastian Bornauw ile Dominick Drexler kart cezalısı. Marcel Risse ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

AUGSBURG-KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Luthe, Lichtsteiner, Suchy, Uduokhai, Iago, Khedira, Gruezo, Vargas, Löwen, Joel, Cordova

Köln: Horn, Schmitz, Leistner, Czichos, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Rexhbecaj, Jakobs, Cordoba

AUGSBURG-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg'un Köln'ü ağırlayacağı karşılaşma bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Köln ile oynadığı son 10 Bundesliga maçını kaybetmeyen Augsburg (5G 5B), lig tarihinde aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Augsburg ile Bundesliga'da oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabilen Köln, tek galibiyetini sahasında aldı (Ekim 2011'de 3-0).

Augsburg'un bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında, lig tarihinde maç başına en fazla puan aldğı rakibi Köln (1.8).

2020 yılında sadece Schalke ve Paderborn (yedişer), Bundesliga'da Augsburg'dan daha az puan topladı (8).

Son iki Bundesliga maçında gol atamayan Augsburg, daha önce en fazla üç maçlık bir seri yaşamıştı (Mart-Nisan 2015).

Augsburg, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 11 Bundesliga maçını kazanamadı (6B 5M).

Bundesliga'da beş maçtır kazanamayan Köln (2B 3M), daha önceki 10 karşılaşmanın sekizinden galip ayrılmıştı.

Bundesliga'da oynadığı son 15 maçta gol atan Köln, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Köln, beşinci sırada bitirdiği 1982/83'ten (28) bu yana Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maçlar itibarıyla en fazla gol attığı sezonu oynuyor (27).

Bundesliga'da görev aldığı son üç maçta en az bir gole katkı sağlayan Jhon Cordoba, kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya