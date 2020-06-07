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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Augsburg puanı zor kurtardı!

1-1 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Augsburg 1-1 Köln | MAÇ ÖZETİ İZLE

Almanya 'nın 30. haftasında oynanan alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 85'te Modeste ile öne geçerken, ev sahibi 1 puanı Max'ın 88'de attığı golle kurtardı.

Almanya 'nın 30. haftasında , sahasında 'ü konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maça hızlı başlayan Augsburg 27. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Niederlechner, kaleci Horn'u aşamadı.

İkinci yarıda daha etkili olan konuk Köln, 85'te Modeste ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Augsburg 88'de Max'ın golüyle 1 puanı kaptı :1-1.

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 32'ye yükseltirken, Köln ise 35'e çıkardı.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 21:49
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