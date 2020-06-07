Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında oynanan alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Augsburg, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 85'te Modeste ile öne geçerken, ev sahibi 1 puanı Max'ın 88'de attığı golle kurtardı.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, sahasında Köln'ü konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maça hızlı başlayan Augsburg 27. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Niederlechner, kaleci Horn'u aşamadı.
İkinci yarıda daha etkili olan konuk Köln, 85'te Modeste ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Augsburg 88'de Max'ın golüyle 1 puanı kaptı :1-1.
Bu sonucun ardından Augsburg puanını 32'ye yükseltirken, Köln ise 35'e çıkardı.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 21:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Augsburg 1-1 Köln | MAÇ ÖZETİ İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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