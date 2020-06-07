Augsburg 1-1 Köln | MAÇ ÖZETİ İZLE

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg, sahasında Köln'ü konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maça hızlı başlayan Augsburg 27. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Niederlechner, kaleci Horn'u aşamadı.

İkinci yarıda daha etkili olan konuk Köln, 85'te Modeste ile 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Augsburg 88'de Max'ın golüyle 1 puanı kaptı :1-1.

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 32'ye yükseltirken, Köln ise 35'e çıkardı.