MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında heyecan Bayern Münih, Bayer Leverkusen mücadelesi ile devam etti. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Dev ligde maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.
Bundesliga'da bugün 16:30'da başlayan mücadelelerde F. Düsseldorf-Hoffenheim'ı, RB Leipzig-Padeborn'u, E. Frankfurt-Mainz 05'i ağırladı. Bu karşılaşmaların yanı sıra günün öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynandı.
Karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 4-2 kazanırken mücadelenin golleri ev sahibi ekip adına Lucas Alario ve Florian Wirtz'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry ve Robert Lewandowski kaydetti.
Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 70'e yükseltirken, Bayer Leverkusen 56 puanda kaldı.
BAYERN MÜNİH BUNDESLİGA'DA GÜMBÜR GÜMBÜR
Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı son 16 maçta 15. galibiyetini aldı. Bayern Münih bu sezon çıktığı 30 maçta toplam 90 gol kaydetti. Yıldız forvet Lewandowski 30 gol kaydederken, Müller 20 asist yaptı.
Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:
F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
RB Leipzig 1-1 Padeborn
E. Frankfurt 0-2 Mainz 05
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz
Bayern Münih: Hradecky, Bender, Dragovic, Tapsoba, Baumgartlinger, Diaby, Aranguiz, Bellarabi, Amiri, Alario, Bailey
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 18:35
- Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'nin istediği Callejon görüşme odasına! Teklif...
- Mohamed Elneny krizinde flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi...
- Müthiş takas! Cengiz Ünder ve Merih Demiral...
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Serkan Asan ve Kerem Baykuş'a ziyaret
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.