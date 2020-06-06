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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih geriden gelip kazandı!

MAÇ SONUCU | 2-4

MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih

'nın 30. haftasında heyecan , mücadelesi ile devam etti. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Dev ligde maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.

Bundesliga'da bugün 16:30'da başlayan mücadelelerde F. Düsseldorf-Hoffenheim'ı, Leipzig-Padeborn'u, E. Frankfurt-Mainz 05'i ağırladı. Bu karşılaşmaların yanı sıra günün öne çıkan karşılaşması ise ile arasında oynandı.

Karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 4-2 kazanırken mücadelenin golleri ev sahibi ekip adına Lucas Alario ve Florian Wirtz'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry ve kaydetti.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 70'e yükseltirken, Bayer Leverkusen 56 puanda kaldı.

BAYERN MÜNİH BUNDESLİGA'DA GÜMBÜR GÜMBÜR

Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı son 16 maçta 15. galibiyetini aldı. Bayern Münih bu sezon çıktığı 30 maçta toplam 90 gol kaydetti. Yıldız forvet Lewandowski 30 gol kaydederken, Müller 20 asist yaptı.

Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz

Bayern Münih: Hradecky, Bender, Dragovic, Tapsoba, Baumgartlinger, Diaby, Aranguiz, Bellarabi, Amiri, Alario, Bailey

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 18:35
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