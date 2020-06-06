Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bundesliga'nın 30. haftasında Fortuna Düsseldorf sahasında Hoffenheim'ı ağırlıyor. Spor severler maç hakkında bütün detayları araştırıyor. Peki, Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Bundesliga'nın 30. haftasında Hoffenheim deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a konuk oluyor. Esprit Arena'da oynanacak mücadele sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi Fortuna Düsseldorf, 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Hoffenheim ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı nedeniyle Sobottka ve Steffen karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Adamyan ve Belfodil mücadelede yer alamayacak.
FORTUNA DÜSSELDORF-HOFFENHEİM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Hoffmann, Giebelmann, Zimmermann, Stöger, Bodzek, Berisha, Thommy, Kenan Karaman, Hennings
Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Baumgartner, Bebou, Dabbur
FORTUNA DÜSSELDORF-HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı bugün16:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Düsseldorf'un Bundesliga'da Hoffenheim'ı konuk ettiği son iki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Hoffenheim, Bundesliga tarihinde Düsseldorf'u deplasmanda mağlup edemedi (1B 1M).
Son Bundesliga maçında bu sezonun en ağır mağlubiyetini alan Düsseldorf (0-5 vs Bayern), daha önceki 6 karşılaşmayı kaybetmemişti (2G 4B).
Bundesliga'da oynadığı son maçı 5-0 kaybeden Düsseldorf (vs Bayern), daha önceki dört maçta sadece dört gol yemişti.
Düsseldorf, 1986/87'nin (77) ardından Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla en fazla gol yediği sezonu yaşıyor (58).
Bundesliga'da oynadığı son üç iç saha maçını kaybetmeyen Düsseldorf, en son 2013'te benzer bir seri yakalamıştı.
Bundesliga'da iki maçtır kazanan Hoffenheim, daha önceki yedi karşılaşmada galibiyet alamamıştı (3B 4M).
Son Bundesliga maçında gol yemeyen Hoffenheim, daha önceki dokuz karşılaşmada kalesinde en az bir gol görmüştü.
Bundesliga'da oynadığı son yedi dış saha maçında dört gol yiyen Hoffenheim, son dört deplasman karşılaşmasında bir gol atabildi.
Bu sezon Bundesliga'da yedek oyunculardan 10 gol bulan Hoffenheim, daha önce bir sezonun tamamında bu şekilde en fazla 11 gol atmıştı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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