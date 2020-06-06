Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Bundesliga'nın 30. haftasında Hoffenheim deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a konuk oluyor. Esprit Arena'da oynanacak mücadele sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi Fortuna Düsseldorf, 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Hoffenheim ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı nedeniyle Sobottka ve Steffen karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Adamyan ve Belfodil mücadelede yer alamayacak.

FORTUNA DÜSSELDORF-HOFFENHEİM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Hoffmann, Giebelmann, Zimmermann, Stöger, Bodzek, Berisha, Thommy, Kenan Karaman, Hennings

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Baumgartner, Bebou, Dabbur

FORTUNA DÜSSELDORF-HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı bugün16:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Düsseldorf'un Bundesliga'da Hoffenheim'ı konuk ettiği son iki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Hoffenheim, Bundesliga tarihinde Düsseldorf'u deplasmanda mağlup edemedi (1B 1M).

Son Bundesliga maçında bu sezonun en ağır mağlubiyetini alan Düsseldorf (0-5 vs Bayern), daha önceki 6 karşılaşmayı kaybetmemişti (2G 4B).

Bundesliga'da oynadığı son maçı 5-0 kaybeden Düsseldorf (vs Bayern), daha önceki dört maçta sadece dört gol yemişti.

Düsseldorf, 1986/87'nin (77) ardından Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla en fazla gol yediği sezonu yaşıyor (58).

Bundesliga'da oynadığı son üç iç saha maçını kaybetmeyen Düsseldorf, en son 2013'te benzer bir seri yakalamıştı.

Bundesliga'da iki maçtır kazanan Hoffenheim, daha önceki yedi karşılaşmada galibiyet alamamıştı (3B 4M).

Son Bundesliga maçında gol yemeyen Hoffenheim, daha önceki dokuz karşılaşmada kalesinde en az bir gol görmüştü.

Bundesliga'da oynadığı son yedi dış saha maçında dört gol yiyen Hoffenheim, son dört deplasman karşılaşmasında bir gol atabildi.

Bu sezon Bundesliga'da yedek oyunculardan 10 gol bulan Hoffenheim, daha önce bir sezonun tamamında bu şekilde en fazla 11 gol atmıştı.