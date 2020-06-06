Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 30. haftasında Eintracht Frankfurt ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor. Commerzbank Arena'da oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi Frankfurt, 35 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Mainz ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı nedeniyle G. Fernandes ve Paciencia karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise cezalı Baku ile sakatlığı bulunan Ji ve Zentner mücadelede yer alamayacak.

EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Chandler, Ilsanker, Rode, Kostic, Kamada, Dost, Silva

Mainz: Müller, Brosinski, Bruma, Niakhate, Martin, Barreiro, Kunde, Awoniyi, Boetius, Quaison, Mateta

EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak olan Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmamakta.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Bundesliga'da Frankfurt ile oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Mainz (3G 2B), tek mağlubiyetini deplasmanda aldı (Mart 2018'de 0-3).

Franfkurt'un Bundesliga tarihinde Mainz'a karşı aldığı altı galibiyetin tamamı iç sahada geldi.

Bundesliga'da oynadığı son iki maçı kazanan Frankfurt, bu sezon üç maçlık bir seri yakalayamadı.

Frankfurt, sahasında oynadığı son sekiz Bundesliga maçının sadece ikisinden galip ayrılabildi (2B 4M).

Son üç Bundesliga maçında da gol atan Frankfurt forveti Andre Silva, Martin Hinteregger ile birlikte bu sezon takımı adına en fazla gol kaydeden iki isimden biri konumunda.

Frankfurt forması giyen Stefan Ilsanker, son Bundesliga maçında kariyerinde ilk kez aynı karşılaşmada iki gol attı (vs Werder Bremen).

Bundesliga'da beş maçtır kazanamayan Mainz (3B 2M), teknik direktör Achim Beierlorzer yönetimindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Mainz, 2017/18'in (27) ardından Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor (28).

Bu sezon Bundesliga'da 62 gol yiyen Mainz, daha önce bir sezonun tamamında kalesinde en fazla 57 gol görmüştü (2006/07 & 2018/19).

Bundesliga'da oynadığı son iki deplasman maçında berabere kalan Mainz, daha önceki 21 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmamıştı (6G 15M)