Borussia Dortmund - Hertha Berlin | CANLI

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk ediyor. 60 puandaki ev sahibi sarı-siyahlılar, karşılaşmadan galip ayrılıp lider Bayern ile arasındaki 7 puanlık farkı korumak istiyor. Hertha Berlin ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde.

Borussia Dortmund'da cezalı Hummels'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz, Bruun Larsen ve Zagadou karşılaşmada forma giymiyor. Hertha Berlin'de Netz, Plattenhardt, Wolf, Cunha, Ascacibar ve Kraft'ın sakatlıkları var.

CANLI

B. DORTMUND - HERTHA BERLIN: 1-0 (57' Emre Can)

11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic

DORTMUND'DAN IRKÇILIK KARŞITI TİŞÖRT!

Borussia Dortmund oyuncuları, ABD'de öldürülen George Floyd anısına ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Tişörtlerle ırkçılık karşıtı ifadeler yer alırken, Alman ekibi bu kareleri "Hepimiz insanız" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.