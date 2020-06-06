Borussia Dortmund - Hertha Berlin | CANLI
Bundesliga'nın 30. haftasında Dortmund sahasında Hertha Berlin'i ağırlıyor. 60 puandaki ev sahibi sarı-siyahlılar, karşılaşmadan galip ayrılıp lider Bayern ile arasındaki 7 puanlık farkı korumak istiyor. Hertha Berlin ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde. Kritik mücadelenin canlı skoruna anbean sitemizden ulaşabilirsiniz.
Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk ediyor. 60 puandaki ev sahibi sarı-siyahlılar, karşılaşmadan galip ayrılıp lider Bayern ile arasındaki 7 puanlık farkı korumak istiyor. Hertha Berlin ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde.
Borussia Dortmund'da cezalı Hummels'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz, Bruun Larsen ve Zagadou karşılaşmada forma giymiyor. Hertha Berlin'de Netz, Plattenhardt, Wolf, Cunha, Ascacibar ve Kraft'ın sakatlıkları var.
CANLI
B. DORTMUND - HERTHA BERLIN: 1-0 (57' Emre Can)
11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic
DORTMUND'DAN IRKÇILIK KARŞITI TİŞÖRT!
Borussia Dortmund oyuncuları, ABD'de öldürülen George Floyd anısına ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Tişörtlerle ırkçılık karşıtı ifadeler yer alırken, Alman ekibi bu kareleri "Hepimiz insanız" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 20:46
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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