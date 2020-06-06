Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya 'da zirve mücadelesi veren , 30. haftada konuk ettiği 'i 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara zaferi getiren golü 57. dakikada Türk asıllı Alman yıldız Emre Can kaydetti.

Almanya 'nın 30. haftasında sahasında 'i konuk etti. Sarı-siyahlılar ilk yarısı golsüz tamamlanan maçı Emre Can'ın 57. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Son 9 maçta 8. galibiyetini alan Dortmund puanını 63'e yükseltip, haftayı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

Ligde 6 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Hertha Berlin ise 38 puanda kaldı.

11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic

DORTMUND'DAN IRKÇILIK KARŞITI TİŞÖRT!

Borussia Dortmund oyuncuları, ABD'de öldürülen George Floyd anısına ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Tişörtlerle ırkçılık karşıtı ifadeler yer alırken, Alman ekibi bu kareleri "Hepimiz insanız" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan maç öncesi iki takım oyuncuları da diz çökerek George Floyd'u andı.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 21:30
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