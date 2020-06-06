Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oluyor. Günün en dikkat çekici karşılaşması öncesi lider Bayern 67 puanda, rakibi Leverkusen ise 56 puanla 5. sırada bulunuyor. Tolisso ve Coutinho bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Futbolseverler ise bu heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmanın saatini ve canlı yayınını merak ediyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...
Almanya Bundesliga, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bundesliga'da günün en öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen-Bayern Münih olarak dikkat çekiyor. Bu mücadelede Bavyera ekibinde sakatlıkları bulunan Brezilyalı yıldız Coutinho ile Fransız futbolcu Tolisso forma giyemeyecek. İşte maçın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler dahil tüm detaylar...
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen'in sahasında Bayern Münih'i konuk edeceği maç TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz
Bayern Münih (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'e karşı oynadığı son iki maçı kazandı.
*Leverkusen, Bayern'e karşı iç saha oynadığı son 6 karşılaşmasının 2'sini kazandı ve yalnızca 1 maçta yenildi.
*Leverkusen forması giyen Kai Havertz'in ligde 11 golü bulunurken, yıldız isim bunlardan 5'ini, lige ara verilmeden öncesi son 4 maçta kaydetti.
*Bayern Münih bu sezon şimdiye kadar 86 gol kaydetti ve rekor kırdı.
*Lewandowski, Bayer Leverkusen'e karşı oynadığı 17 maçın yalnızca 5'inde fileleri sarsabildi.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 10:40
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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