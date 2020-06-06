Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bundesliga'da günün en öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen-Bayern Münih olarak dikkat çekiyor. Bu mücadelede Bavyera ekibinde sakatlıkları bulunan Brezilyalı yıldız Coutinho ile Fransız futbolcu Tolisso forma giyemeyecek. İşte maçın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler dahil tüm detaylar...

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen'in sahasında Bayern Münih'i konuk edeceği maç TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz

Bayern Münih (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'e karşı oynadığı son iki maçı kazandı.

*Leverkusen, Bayern'e karşı iç saha oynadığı son 6 karşılaşmasının 2'sini kazandı ve yalnızca 1 maçta yenildi.

*Leverkusen forması giyen Kai Havertz'in ligde 11 golü bulunurken, yıldız isim bunlardan 5'ini, lige ara verilmeden öncesi son 4 maçta kaydetti.

*Bayern Münih bu sezon şimdiye kadar 86 gol kaydetti ve rekor kırdı.

*Lewandowski, Bayer Leverkusen'e karşı oynadığı 17 maçın yalnızca 5'inde fileleri sarsabildi.