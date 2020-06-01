Köln-RB Leipzig maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan Leipzig, 34 puanla 11. sırada yer alan Köln'e konuk oluyor. Son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran deplasman ekibi zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ise güçlü rakibinden puan veya puan çıkarma hedefinde. Peki Köln-Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu karşılaşma öncesi bütün detaylar fotomac.com.tr'de...
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve alınan önlemler sonrası yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da heyecan son sürat devam ediyor. 29. haftada Köln, RheinEnergieStadion'da güçlü rakibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Deplasman ekibi Şampiyonlar Ligi vizesi için galibiyet parolasyla sahaya çıkacak. Ev sahibi Köln ligdeki durumu rahat takımlardan biri olarak göze çarpıyor.
KÖLN-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Köln-RB Leipzig maçı 1 Haziran Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ev sahibi ekipte cezalı Bornauw ile sakatlığı bulunan Risse karşılaşmada forma giyemeyecek.
Leipzig'te ise eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor. Konuk ekip bu maçta sakatlıkları devam eden Ampadu, Konate ve Poulsen'in yanısıra cezalı Halstenberg'ten yararlanamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Köln: Horn, Ehizibue, Mere, Leistner, Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Laimer, Nkunku, Olmo, Schick, Werner
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Leipzig'in Bundesliga tarihinde gole kapama yapamadan Köln'den (5 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Hoffenheim (7 maç).
Köln'ün Bundesliga tarihinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Leipzig (%60).
Bu sezon Bundesliga'da duran top organizasyonları sonucunda en fazla gol bulan iki ekip Leipzig (19) ve Köln (16).
Leipzig-Köln maçı, 1994/95 sezonundan bu yana Haziran ayında oynanan ilk Bundesliga karşılaşması olacak.
Köln Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımının başında yaşadığı en uzun galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor (2B 2M).
Köln, Markus Gisdol yönetiminde sahasında çıktığı dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybetti (5G 3B).
Bundesliga'da 14 maçtır gol atan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların altısından beraberlikle ayrıldı.
Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlarla oynadığı 14 maçta mağlubiyet almayan Leipzig (12G 2B), lig tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Son dört Bundesliga maçında gol yemeyen Leipzig (2G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
- 01.06.2020
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçeli yıldız ile yollar ayrılacak"
- Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş Gökhan Gönül ile...."
- "Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük sıkıntılar yaşayacak"
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln-RB Leipzig maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.