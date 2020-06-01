Köln - RB Leipzig | CANLI

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan Leipzig, 34 puanla 11. sırada yer alan Köln'e konuk oluyor. Son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran deplasman ekibi zorlu maçtan 3 puan çıkarıp ilk 4 hedefini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi ise güçlü rakibinden puan veya puan çıkarma düşüncesinde. Köln ile Leipzig arasındaki karşılaşmanın canlı skorunu ve detaylarını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve alınan önlemler sonrası yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da heyecan son sürat devam ediyor. 29. haftada Köln, RheinEnergieStadion'da güçlü rakibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Deplasman ekibi Şampiyonlar Ligi vizesi için galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, ev sahibi Köln ise ligdeki durumu rahat takımlardan biri olarak göze çarpıyor.
CANLI SKOR
KÖLN - LEIPZIG: 1-2 (7' Cordoba / 20' Schick, 38' Nkunku)
11'LER
Köln: Horn, Czichos, Leistner, Schmitz, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Rexhbecaj, Jakobs, Cordoba.
Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Schick, Werner.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Leipzig'in Bundesliga tarihinde gole kapama yapamadan Köln'den (5 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Hoffenheim (7 maç).
Köln'ün Bundesliga tarihinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Leipzig (%60).
Bu sezon Bundesliga'da duran top organizasyonları sonucunda en fazla gol bulan iki ekip Leipzig (19) ve Köln (16).
Leipzig-Köln maçı, 1994/95 sezonundan bu yana Haziran ayında oynanan ilk Bundesliga karşılaşması olacak.
Köln Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımının başında yaşadığı en uzun galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor (2B 2M).
Köln, Markus Gisdol yönetiminde sahasında çıktığı dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybetti (5G 3B).
Bundesliga'da 14 maçtır gol atan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların altısından beraberlikle ayrıldı.
Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlarla oynadığı 14 maçta mağlubiyet almayan Leipzig (12G 2B), lig tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Son dört Bundesliga maçında gol yemeyen Leipzig (2G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 22:12
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln - RB Leipzig | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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