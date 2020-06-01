Köln - RB Leipzig | CANLI - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Köln - | CANLI

Köln - RB Leipzig | CANLI

'nın 29. haftasında Köln ile karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan Leipzig, 34 puanla 11. sırada yer alan Köln'e konuk oluyor. Son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran deplasman ekibi zorlu maçtan 3 puan çıkarıp ilk 4 hedefini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi ise güçlü rakibinden puan veya puan çıkarma düşüncesinde. Köln ile Leipzig arasındaki karşılaşmanın canlı skorunu ve detaylarını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve alınan önlemler sonrası yeniden başlayan 'da heyecan son sürat devam ediyor. 29. haftada Köln, RheinEnergieStadion'da güçlü rakibi 'i konuk ediyor. Deplasman ekibi Şampiyonlar Ligi vizesi için galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, ev sahibi Köln ise ligdeki durumu rahat takımlardan biri olarak göze çarpıyor.

CANLI SKOR
KÖLN - LEIPZIG: 1-2 (7' Cordoba / 20' Schick, 38' Nkunku)

11'LER
Köln: Horn, Czichos, Leistner, Schmitz, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Rexhbecaj, Jakobs, Cordoba.

Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Schick, Werner.

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Leipzig'in Bundesliga tarihinde gole kapama yapamadan Köln'den (5 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Hoffenheim (7 maç).

Köln'ün Bundesliga tarihinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Leipzig (%60).

Bu sezon Bundesliga'da duran top organizasyonları sonucunda en fazla gol bulan iki ekip Leipzig (19) ve Köln (16).

Leipzig-Köln maçı, 1994/95 sezonundan bu yana Haziran ayında oynanan ilk Bundesliga karşılaşması olacak.

Köln Teknik Direktörü , takımının başında yaşadığı en uzun galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor (2B 2M).

Köln, Markus Gisdol yönetiminde sahasında çıktığı dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybetti (5G 3B).

Bundesliga'da 14 maçtır gol atan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların altısından beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlarla oynadığı 14 maçta mağlubiyet almayan Leipzig (12G 2B), lig tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Son dört Bundesliga maçında gol yemeyen Leipzig (2G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 22:12
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