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01 Haziran 2020, Pazartesi
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doludizgin

Bayern Münih doludizgin

Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Düsseldorf'u ağırlayan , 5-0'lık galibiyet sonrası 67 puanla zirvedeki yerini korurken, 86 gole ulaşarak rekor kırdı.

Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Düsseldorf'u ağırlayan , 5-0'lık galibiyet sonrası 67 puanla zirvedeki yerini korurken, 86 gole ulaşarak rekor kırdı. Düşme potasındaki Düsseldorf, 27 puanda kaldı. Bundesliga'da diğer sonuçlar: Wolfsburg- E.Frankfurt: 1-2, Mainz-Hoffenheim: 0-1, Hertha-Augsburg: 2-0, Schalke-Werder Bremen: 0-1, Mönchengladbach- Union : 4-1.
  1. 1.6.2020
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