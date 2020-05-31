Paderborn - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da 29. haftası pazar günü oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesindeyse lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, deplasmanda son sırada yer alan Paderborn ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan konuk takım, Münih'in kazandığı haftada hata yapmayarak puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Bundesliga'da oynadığı son 9 maçtan galibiyet çıkaramayan ve ligin dibine demir atan Paderborn ise güçlü rakibini devirerek hem galibiyet hasretine son verme hem de ligde kalma umutlarını sürdürmek devam ettirme peşinde.

PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 29. haftasında Benteler Arena'da oynanacak Paderborn - Borussia Dortmund maçı 31 Mayıs Pazar (bugün) TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte cezalı Gjasula dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Borussia Dortmund'da ise sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz ve Zagadou karşılaşmada forma giyemeyecek.

Paderborn: Zingerle, Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Srbeny, Mamba

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Paderborn, Borussia Dortmund'a rakip olduğu beş resmi maçta galibiyet alamadı (2B 3M).

Borussia Dortmund'un Bundesliga tarihinde Bayern Münih'in (%25) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Paderborn (%33).

Bundesliga'da dokuz maçtır galip gelemeyen Paderborn (4B 5M), son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Paderborn, bu sezon Bundesliga'da oynanan 28 haftanın ardından 19 puana sahip. Lig tarihinde aynı durumda bulunup kümede kalmayı başaran tek takım Hamburg (1986/87; üç puanlı sisteme göre hesaplandığında).

Bundesliga''nın ikinci yarısında oynadığı beş iç saha maçında sadece bir puan toplayan Paderborn, son galibiyetini Aralık 2019'da aldı (2-1 vs Frankfurt).

Bundesliga'da çıktığı son maçta Bayern Münih'e mağlup olan Dortmund, daha önceki altı karşılaşmada yenilmemişti.

Son Bundesliga maçında gol atamayan Dortmund (0-1 vs Bayern Münih), Mart 2015'ten bu yana iki maçlık bir seri yaşamıyor.

Bundesliga'nın son yedi haftasında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (2).

Borussia Dortmund, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçın birini kazanabildi (1B 4M).