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31 Mayıs 2020, Pazar
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’den iki gol

Berlin’den iki gol

Bundesliga'da H., konuk ettiği 'u puansız gönderdi. Berlin'e 3 puanı getiren golleri 23. dakikada Dilrosun ve 90. dakikada Piatek kaydetti.

Bundesliga'da H., konuk ettiği 'u puansız gönderdi. Berlin'e 3 puanı getiren golleri 23. dakikada Dilrosun ve 90. dakikada Piatek kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 38 puanla 9. sıraya yükseldi. Augsburg ise 31 puanla 13. sırada kaldı.
  1. 31.5.2020
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