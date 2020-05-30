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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen deplasmanda kazandı!

04 0-1 | MAÇ SONUCU

Schalke 04 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Corona virüsü nedeniyle futbola verilen aranın ardından heyecan 'da başladı. Dünyanın önde gelen ligleri arasında yer alan Bundesliga'da 04-, Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg mücadeleleri oynandı. Milli yıldızımız 'ın formasını giydiği Schalke sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu. İşte diğer sonuçlar...

heyecanı mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında 04 zorlu rakibi ile karşılaştı. Milli yıldızımız 'ın 90 dakik forma giydiği karşılaşmayı kazanan ekip 1-0'lık skorla deplasman ekibi Werder Bremen oldu.

GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI!
Bu sonuçla Schalke'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı ve 3 puan özlemi devam etti. Konuk ekip Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, Schalke ise 37 puanda kaldı.

Bu mücadelenin yanı sıra aynı saatte başlayan mücadelelerde Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg ekipleri de karşı karşıya geldi.

İŞTE ALMANYA BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI

MAINZ 05 0-1 HOFFENHEIM

WOLFSBURG 1-2 E.FRANKFURT

HERTHA BERLIN 2-0 AUGSBURG

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 18:39
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