CANLI | Schalke 04-Werder Bremen

Futbol heyecanı Almanya Bundesliga mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında Schalke 04 zorlu rakibi Werder Bremen ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 37 puan topladı ve 9. sırada yer aldı. Schalke'nin ayrıca 10 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor. Konuk ekip Werder Bremen ise 1 maç eksikle 27 karşılaşmaya çıktı. 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Bremen, 22 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.

Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Bu mücadelenin yanı sıra aynı saatte başlayan mücadelelerden Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg ekipleri de karşı karşıya geliyor. Tüm bu maçların canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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CANLI SKOR

SCHALKE 0-0 WERDER BREMEN

MAINZ 05 0-0 HOFFENHEIM

WOLFSBURG 0-0 E.FRANKFURT

HERTHA BERLIN 1-0 AUGSBURG

İLK 11'LER

SCHALKE 04: Nübel, McKennie, Miranda, Ozan Kabak, Gregoritsch, Matondo, Caligiuri, Kenny, Todibo, Sane, Schöpf.

WERDER BREMEN: Pavlenka, Vogt, Rashica, Bittencourt, Langkamp, Moisander, Sargent, Selassie, Klaassen, Friedl, Eggestein.

MAINZ: Müller, Baku, Bruma, Hack, Niakhate, Fernandes, Barrerio, Quaison, Boetius, Awoniyi, Mateta.

HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Posch, Bogarde, Zuber, Samassekou, Rudy, Skov, Baumgartner, Bruun Larsen, Dabour.

WOLFSBURG: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillion, Arnold, Schlager, Steffen, Victor, Brekalo, E-Weghorst.

E. FRANKFURT: Trapp, Hasebe, Hinteregger, Abraham, Chandler, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Andre Silva, Gacinovic.

HERTHA BERLIN: Jarstein, Boyata, Torunarigh, Pekarik, Mittelstadt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Dilrosun, Ibisevic.

AUGSBURG: Luthe, Iago, Uduokhai, Suchy, Lichtsteiner, Khedira, Gruezo, Sarenren-Bazee, Löwen, Vargas, Cordova.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Werder Bremen'in Bundesliga tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Schalke 04 (43). Schalke'nin ise bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en fazla galibiyet aldığı rakibi Werder Bremen (38).

Werder Bremen ile oynadığı son üç resmi maçı kaybeden Schalke, sadece Bayern Münih'e karşı daha uzun aktif bir seriye sahip (6 maç).

Schalke'ye konuk olduğu son üç resmi maçı kazanan Werder Bremen, Bundesliga'nın kuruluşundan bu yana herhangi bir rakibine karşı en fazla dört maçlık bir seri yakalamıştı.

Son 10 Bundesliga maçını kazanamayan Schalke (4B 6M), daha uzun bir seriyi en son 1996/97'de yaşamıştı (11 maç).

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında -19 gol averajına sahip olan Schalke, bu bölümde en az puan toplayan iki takımdan biri konumunda (7; Paderborn ile birlikte).

Schalke, Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 11 maçlar itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşıyor (5 gol).

Son dört Bundesliga maçında beş puan toplayan Werder Bremen (1G 2B 1M), daha önceki 10 karşılaşmadan üç puan çıkarabilmişti.

Werder Bremen, Bundesliga tarihinde 27. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor (22).

Bundesliga'da çıktığı son iki maçta gol yemeyen Werder Bremen, daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2014'te yakalamıştı (3 maç).

Werder Bremen forması giyen Maximilian Eggestein, Schalke'ye rakip olduğu altı Bundesliga maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist)