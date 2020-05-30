Bayern Münih 5-0 Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, lider Bayern Münih bu haftayı da kayıpsız tamamladı. Bavyera temsilcisi, düşme hattında yer alan zayıf rakibi Fortuna Düsseldorf'u 5-0'lık skorla ezip geçti.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Bayern, ilk yarıyı 15'te Zanka (kendi kalesine), 29'da Benjamin Pavard ve 43'te Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar 50'de bir kez daha sahne alan Lewandowski ve 52'de Alphonso Daives'le skoru belirledi: 5-0.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 67'ye yükselterek bitime 5 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakaladı.

Bundesliga'da 5 hafta sonra kaybeden düşme hattındaki Fortuna Düsseldorf ise 27 puanla haftayı 16. sırada tamamladı.

Düsseldorf'ta milli futbolculardan Kaan Ayhan mücadelede forma giymezken, Kenan Karaman ise 90 dakika sahada kaldı.

LEWANDOWSKI REKORUNU EGALE ETTİ!

Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, Fortuna Düsseldorf karşısında da gollerine devam etti. Polonyalı yıldız, 5-0'lık galibiyete 2 golle katkıda bulunurken, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 43'e yükselterek 'en çok gol attığı sezon' rekorunu egale etti. 31 yaşındaki santrfor, daha önce 2016-17 sezonunda toplam 43 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Lewandowski ayrıca, 2019-20 sezonunda Almanya Bundesliga'daki 17 takıma da gol atma başarısı göstererek inanılmazı başardı.