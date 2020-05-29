Freiburg 0-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı Freiburg ile Bayer Leverkusen arasında oynanan maçla start aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Leverkusen, rakibini 54. dakikada Kai Havertz'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetine uzanan Leverkusen, puanını 56'ya yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.

Avrupa Ligi hedefinde ağır yara alan 8. sıradaki Freiburg ise 38 puanda kaldı.

HAVERTZ'DEN SON 5 MAÇTA 6 GOL!

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Hazvertz attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Freiburg deplasmanında takımına üç puanı getiren golü kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da forma giydiği son 5 maçta 6. golüne imza attı. Alman yıldız toplamda ise ligde 11. kez rakip fileleri havalandırdı.