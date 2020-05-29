Freiburg 0-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'yı ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Bayer Leverkusen, 29. haftanın açılış maçında konuk olduğu Freiburg'u tek golle devirdi. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Leverkusen'e zaferi getiren golü 54'te Kai Havertz kaydetti.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı Freiburg ile Bayer Leverkusen arasında oynanan maçla start aldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Leverkusen, rakibini 54. dakikada Kai Havertz'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetine uzanan Leverkusen, puanını 56'ya yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.
Avrupa Ligi hedefinde ağır yara alan 8. sıradaki Freiburg ise 38 puanda kaldı.
HAVERTZ'DEN SON 5 MAÇTA 6 GOL!
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Hazvertz attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Freiburg deplasmanında takımına üç puanı getiren golü kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da forma giydiği son 5 maçta 6. golüne imza attı. Alman yıldız toplamda ise ligde 11. kez rakip fileleri havalandırdı.
- 29.05.2020
- Güncelleme: 29.05.2020 23:30
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Freiburg 0-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.