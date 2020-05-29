Freiburg 0-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen'i Havertz uçurdu!

0-1 | MAÇ SONUCU

Freiburg 0-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya 'yı ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen , 29. haftanın açılış maçında konuk olduğu 'u tek golle devirdi. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Leverkusen'e zaferi getiren golü 54'te kaydetti.

Almanya 'da 29. hafta heyecanı ile arasında oynanan maçla start aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Leverkusen, rakibini 54. dakikada 'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetine uzanan Leverkusen, puanını 56'ya yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.

Avrupa Ligi hedefinde ağır yara alan 8. sıradaki Freiburg ise 38 puanda kaldı.

HAVERTZ'DEN SON 5 MAÇTA 6 GOL!

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Hazvertz attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Freiburg deplasmanında takımına üç puanı getiren golü kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da forma giydiği son 5 maçta 6. golüne imza attı. Alman yıldız toplamda ise ligde 11. kez rakip fileleri havalandırdı.

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 23:30
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