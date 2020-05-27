Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke 04 | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Düsseldorf Kenan'la üç puanı kaptı!

2-1 04 | MAÇ SONUCU

Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Almanya 'da kümede kalma savaşı veren , 28. haftada konuk ettiği 04'ü geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getiren ikinci golü 68'de kaydetti. Ev sahibinin diğer sayısı ise 63'te Hennings'ten geldi.

Almanya 'nın 28. haftasında ile 04, Esprit Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fortuna, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılıp kümede kalma yolunda umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

04, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Weston McKennie'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Yediği golden sonra baskılarını artıran ev sahibi ekip, 63'te Rouwen Hennings ile eşitliği sağladı: 1-1.

Bu golden 5 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcu , attığı golle takımıan galibiyeti getiren isim oldu.

Ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 27'ye çıkarırken, Avrupa Ligi yolunda büyük bir darbe alan Schalke ise 37 puanda kaldı.

KENAN KARAMAN'DAN 6'NCI LİG GOLÜ
Geçen haftaki Köln maçının ardından Schalke'yi de boş geçmeyen Kenan Karaman, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya yükseltti.

MİLLİ YILDIZLAR İLK 11'DE

Sakatlığını atlatan , Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise ve Kenan Karaman 11'de forma giydi.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

Union Berlin - Mainz: 1-1

Hoffenheim - Köln: 3-1

Augsburg - Paderborn: 0-0

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 23:29
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