Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke 04 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da kümede kalma savaşı veren Fortuna Düsseldorf, 28. haftada konuk ettiği Schalke 04'ü geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getiren ikinci golü 68'de Kenan Karaman kaydetti. Ev sahibinin diğer sayısı ise 63'te Hennings'ten geldi.
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Schalke 04, Esprit Arena'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Fortuna, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılıp kümede kalma yolunda umutlarını son 6 haftaya taşıdı.
Schalke 04, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Weston McKennie'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Yediği golden sonra baskılarını artıran ev sahibi ekip, 63'te Rouwen Hennings ile eşitliği sağladı: 1-1.
Bu golden 5 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcu Kenan Karaman, attığı golle takımıan galibiyeti getiren isim oldu.
Ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 27'ye çıkarırken, Avrupa Ligi yolunda büyük bir darbe alan Schalke ise 37 puanda kaldı.
KENAN KARAMAN'DAN 6'NCI LİG GOLÜ
Geçen haftaki Köln maçının ardından Schalke'yi de boş geçmeyen Kenan Karaman, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya yükseltti.
MİLLİ YILDIZLAR İLK 11'DE
Sakatlığını atlatan Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 11'de forma giydi.
BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:
Union Berlin - Mainz: 1-1
Hoffenheim - Köln: 3-1
Augsburg - Paderborn: 0-0
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 23:29
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