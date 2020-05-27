Bundesliga heyecanı devam ediyor! RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi Bundesliga açtı. Corona virüsü önlemleri alınarak seyircisiz oynanacak olan RB Leipzig - Hertha Berlin maçı merak konusu oldu. Peki, RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne maçı zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta farklı galibiyet alan RB Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i ağırlıyor.
54 puanla 3. sırada bulunan Bundesliga'nın güçlü ekibi RB Leipzig 3 puan alarak zirve takibini ve Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekipte Konate ve Poulsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Hertha Berlin'de ise Ascacibar, Kalou, Pekik, Stark ve Wolf maç kadrosunda bulunmuyor.
RB LEİPZİG - HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak
RB LEİPZİG - HERTHA BERLİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino, Nkunku, Werner, Schick
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Cunha, Ibisevic
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)
Hertha Berlin'e rakip olduğu yedi Bundesliga maçının altısını kazanan Leipzig (1M), tek mağlubiyetini Aralık 2017'de sahasında aldı (2-3).
Leipzig'e karşı maç başına 0.4 puan toplayabilen Hertha Berlin, Bundesliga tarihinde sadece Wattenscheid'a (0) karşı daha kötü bir dereceye sahip.
Leipzig'in Bundesliga tarihinde Mainz'ın (28) ardından en fazla gol attığı rakibi Hertha Berlin (26). Hertha'nın ise lig tarihinde maç başına en fazla gol yediği rakibi Leipzig (3.7).
Leipzig, 2016/17'nin (55) ardından Bundesliga'da 27. haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (54).
Bundesliga'da 2004/05'ten bu yana 27. haftalar itibarıyla en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu Leipzig forveti Timo Werner (24 gol & 7 asist).
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Bundesliga kariyerinde mağlubiyet almadan en fazla karşılaştığı rakibi Hertha (5G 3B).
Son dört Bundesliga maçında da gol sevinci yaşayan Hertha forveti Matheus Cunha, eski takımı Leipzig ile çıktığı 35 karşılaşmada iki gol atabilmişti.
2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta sekiz kafa golü atan Hertha, ligin ilk devresinde bu şekilde iki gol bulabilmişti.
Hertha Berlin'in Bruno Labbadia yönetiminde kaydettiği yedi golün tamamı karşılaşmaların 51-77. dakikaları arasında geldi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga heyecanı devam ediyor! RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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