Augsburg-Paderborn karşılaşması ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?

Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi Bundesliga açtı. Corona virüsü önlemleri alınarak seyircisiz oynanacak olan Augsburg-Paderborn maçı merak konusu oldu. Peki, Augsburg-Pederborn maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın 28. haftasında Augsburg ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 18 puanla ligin dibinde bulunuyor. Gelecek sezon ligde kalma mücadelesi açısından oldukça önemli bu karşılaşmada Augsburg'da Andre Hahn dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Finnbogason, Giefer, Iago, Schieber ve Vargas'ın durumları netlik kazanmadı. Paderborn'da ise Luca Jannis Kilian karşılaşmada forma giyemeyecek.
AUGSBURG - PADERBORN MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Augsburg Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından yayınlanacak.
AUGSBURG - PADERBORN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Baier, Sarenren Bazee, Löwen, Richter, Niederlechner
Paderborn: Zingerle, Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins, Vasiliadis, Gjasula, Sabiri, Pröger, Srbeny, Antwi-Adjej
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Paderborn'a rakip olduğu son altı resmi maçın dördünü kazanan Augsburg (1B 1M), en üst ligde oynanan üç maçın ikisinden galip ayrıldı.
Paderborn'u konuk ettiği son üç resmi maçı kazanan Augsburg, bu karşılaşmalarda gol yemedi ve rakip fileleri yedi kez havalandırdı.
Son Bundesliga maçında Schalke'yi 3-0 mağlup eden Augsburg, daha önceki dört karşılaşmayı kaybetmişti.
Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son yedi maçın birini kazanabilen Augsburg (3B 3M), tek galibiyetini ligin ilk yarısındaki maçta Paderborn'a karşı aldı (1-0).
Bundesliga'ya o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 10 maçın birini kazanabilen Augsburg (5B 5M), tek galibiyetini Paderborn'a karşı aldı (Kasım 2014'te 3-0).
Bundesliga'da oynadığı son sekiz maçta galibiyet alamayan Paderborn (3B 5M), en son 19. haftada Freiburg'u mağlup etmişti (2-0).
Paderborn bu sezon Bundesliga'da oynadığı 27 maçta 18 puana sahip. Lig tarihinde 27. maçların ardından 18 veya daha az puan toplayıp kümede kalabilen bir takım olmadı.
Bu sezon Bundesliga maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım Paderborn (14).
Paderborn oyuncusu Klaus Gjasula, bu sezon Bundesliga'da 14 sarı kart gördü. Bir sezonun tamamında 15 veya daha fazla sarı kart gören sadece iki oyuncu var: Tomasz Hajto (1998/99'da 16) & Stefan Effenberg (1997/98'de 15)
- 27.05.2020
- Bundesliga heyecanı devam ediyor! RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Floyd Mayweather corona virüsüne rağmen parti verdi
- Premier Lig'de karar! Corona virüsü...
- George Floyd olayı NBA yıldızı LaBron James'i çılgına çevirdi!
- Basketbolun kaderi için toplantı yapıldı! Yabancı sayısı değişecek mi?
- Fenerbahçe'nin gizli transferini yazdılar! İmzayı attı mı?
- Farkında olmadan corona virüsüne yakalanmış olabiliriz! Anlamanın yolu...
- Fenerbahçe'de corona vürüsü sonrası 9 maddelik liste! 'Bundan böyle...'
- "Yediklerinin yanında köpek normal" demişti... Yeni kriz!
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Augsburg-Paderborn karşılaşması ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.