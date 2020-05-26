Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga, ilk başlayan lig oldu. Muhteşem maçlara sahne olan Bundesliga'da Eintracht Frankfurt - Freiburg bu hafta karşı karşıya geliyor.

KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İÇİN 3 PUAN

Eintracht Frankfurt, bu akşam oynayacağı mücadeleyi kazanarak zor dönemlerden çıkış bileti almak istiyor. Bundesliga'da 28. hafta, hafta içi maçlarıyla devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Freiburg Commerzbank-Arena'da maça çıkacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Eintracht Frankfurt, bu sezon oldukça kötü bir gidişata sahip. 3 maçtır galip gelemeyen ev sahibi 28 puan toplayabildi. Avrupa Ligi hedefinde olan Freiburg, 37 puan topladı.

EİNTRACHT FRANKFURT - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Commerzbank-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından nakle yayınlanacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - FREİBURG MUHTEMEL 11'LER:

Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure, Hinterlegter, Ilsanker, Chandler, Rode, Fernandes, Da Costa, Gacinovic, Kostic, Silva

Freiburg: Schwolow, Schmid, Koch, Gulde, Gunter, Grifo, Hofler, Abrashi, Sallai, Petersen, Holer

MAÇ ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

Freiburg'u konuk ettiği son yedi resmi maçın üçünü kaybeden Frankfurt (3G 1B), daha önceki yedi karşılaşmada mağlup olmamıştı (6G 1B).

Freiburg'un Bundesliga tarihinde Schalke'nin (14) ardından en fazla mağlup ettiği rakibi Frankfurt (13).

Son beş Bundesliga maçında mağlup olan Frankfurt, 2000/01'den bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor.

Frankfurt, 2015/16'dan (24) bu yana Bundesliga tarihinde 26. maçların ardından en az puan topladığı sezonu yaşıyor (28).

Frankfurt oyuncusu Martin Hinteregger bu sezon Bundesliga'da köşe vuruşu organizasyonu sonucu sekiz gol kaydetti. 2004/05'ten bu yana ligde bu şekilde altıdan fazla gol atan bir oyuncu yer almamıştı.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçın beşinde gol atamayan Freiburg, ligin ilk devresinde sadece iki karşılaşmayı boş geçmişti.

Bu sezon Bundesliga'da oynadığı ilk üç dış saha maçını kazanan Freiburg, daha sonraki 11 karşılaşmanın birinden galip ayrılabildi (5B 5M).

Son dokuz Bundesliga karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Freiburg forveti Nils Petersen, takımıyla yaşadığı en uzun seriyi sona erdirmek için sahaya çıkıyor.