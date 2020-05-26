Bundesliga'da 28. hafta heyecanı! Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde hedefleri olan iki takımın mücadelesi ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Bayer Leverkusen, sahasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan Wolfsburg'u ağırlayacak. Peki, Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'da Bayer Leverkusen-Wolfsburg bu hafta karşı karşıya geliyor.
BAYER LEVERKUSEN KONUMUNU KAYBETMEK İSTEMİYOR
Bundesliga'nın 28. haftasında Şampiyonlar Ligi hedefini kaybetmek istemeyen Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah, Kevin Volland ve Lars Bender sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Admir Mehmedi, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui, Mamadou Karamoko, Paulo Otavio, William ve Yannick Gerhardt'ın sakatlıkları bulunuyor.
BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Kerem; Diaby, Amiri, Wirtz; Havertz
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Knoche, Brooks, Tisserand, Schlager, Arnold, Steffen, Marmoush, Brekalo, Weghorst
BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
26 Mayıs Salı günü Bay Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport2'den canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)
Wolfsburg ile oynadığı son 34 Bundesliga maçında da gol sevinci yaşayan Leverkusen, lig tarihinde bir takımın aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Leverkusen (5G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayrılmıştı (1G 1B).
Leverkusen'e konuk olduğu son beş Bundesliga maçında sekiz puan toplayan Wolfsburg (2G 2B 1M), daha önceki 17 karşılaşmadan dört puan çıkarabilmişti (4B 13M).
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 10 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı (25) ve en fazla gol attığı (29) sezonu oynuyor.
Sahasında oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Leverkusen, daha uzun bir seriyi en son Christoph Daum yönetiminde yakalamıştı (1996/97'de 11 maç).
Leverkusen forması giyen Kai Havertz, Bundesliga'da çıktığı son altı maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağladı.
Son Bundesliga maçında Dortmund'a 2-0 kaybeden Wolfsburg, daha önceki yedi karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (4G 3B).
Wolfsburg oyuncusu Wout Weghorst, bu sezon Bundesliga'da attığı 11 golün sekizini deplasmanda kaydetti.
Bundesliga'da oynadığı son dört dış saha maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2014-Mart 2015'te yakalamıştı (5 maç)
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga'da 28. hafta heyecanı! Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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