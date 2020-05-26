Bundesliga'da 28. hafta heyecanı! Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 28. hafta heyecanı! - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da 28. hafta heyecanı! Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 28. hafta mücadelesinde hedefleri olan iki takımın mücadelesi ekranlara gelecek. vizesi almak isteyen , sahasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan 'u ağırlayacak. Peki, Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da - bu hafta karşı karşıya geliyor.

BAYER LEVERKUSEN KONUMUNU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Bundesliga'nın 28. haftasında hedefini kaybetmek istemeyen Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah, Kevin Volland ve Lars Bender sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Admir Mehmedi, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui, Mamadou Karamoko, Paulo Otavio, William ve Yannick Gerhardt'ın sakatlıkları bulunuyor.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Kerem; Diaby, Amiri, Wirtz; Havertz

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Knoche, Brooks, Tisserand, Schlager, Arnold, Steffen, Marmoush, Brekalo, Weghorst

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

26 Mayıs Salı günü Bay Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport2'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

Wolfsburg ile oynadığı son 34 Bundesliga maçında da gol sevinci yaşayan Leverkusen, lig tarihinde bir takımın aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Leverkusen (5G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayrılmıştı (1G 1B).

Leverkusen'e konuk olduğu son beş Bundesliga maçında sekiz puan toplayan Wolfsburg (2G 2B 1M), daha önceki 17 karşılaşmadan dört puan çıkarabilmişti (4B 13M).

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 10 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı (25) ve en fazla gol attığı (29) sezonu oynuyor.

Sahasında oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Leverkusen, daha uzun bir seriyi en son Christoph Daum yönetiminde yakalamıştı (1996/97'de 11 maç).

Leverkusen forması giyen Kai Havertz, Bundesliga'da çıktığı son altı maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağladı.

Son Bundesliga maçında Dortmund'a 2-0 kaybeden Wolfsburg, daha önceki yedi karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (4G 3B).

Wolfsburg oyuncusu Wout Weghorst, bu sezon Bundesliga'da attığı 11 golün sekizini deplasmanda kaydetti.

Bundesliga'da oynadığı son dört dış saha maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2014-Mart 2015'te yakalamıştı (5 maç)

  1. 26.05.2020
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