Dev maç yaklaşıyor! B. Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve tekrar başlayan Almanya Bundesliga'da heyecan dorukta. Dolu dizgin galibiyetlerine devam eden iki ekip karşı karşıya geliyor. Bu sezon 40 gol barajını aşan Lewandowski ve Haaland arasındaki çekişme merak konusuyken, dev maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu.
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga, ilk başlayan lig oldu. Muhteşem maçlara sahne olan Bundesliga'da gözler dev maça çevrildi. B. Dortmund-Bayern Münih bu hafta karşı karşıya geliyor.
GOL MAKİNELERİ LEWANDOWSKİ VE HAALAND
Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya gelecek olan 2 formda ekipte gözler yıldız golcülerde olacak. Geçtiğimiz hafta 40 gol barajını geçen Lewandowki ve 19 yaşındaki Haaland'ın performansı merak konusu oldu. Lewandowski bu sezon takımı adına 27 gol kaydetti. Haaland ise bu sezon 34 maça çıkmış ve 41 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
B.DORTMUND- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen mücadelelerden biri olan B. Dortmund-Bayern Münih mücadelesi yarın saat 19:30'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
BORUSSİA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER:
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Dahoud, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Brandt, Haaland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Goretzka, Perisic, Lewandowski
EN İYİ DEPLASMAN KARNESİ BAYERN MÜNİH'TE
Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dev maç yaklaşıyor! B. Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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